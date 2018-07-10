Peugeot'dan yaz fırsatı

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, geniş ürün gamındaki modellerini, 10 bin TL'ye varan takas indirim fırsatları ve 10 bin TL’ye varan hurda teşvik seçeneğiyle satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimini "En Başarılı Yöneten Marka" ödüllü Peugeot Türkiye, eşsiz tasarımı, benzersiz teknolojik özellikleri ve ödüllü motoru ile üstün sürüş konforu sunan geniş ürün gamındaki modellerini, 10 bin TL'ye varan takas indirim fırsatları ve 10 bin TL’ye varan hurda teşvik seçeneğiyle satıyor.

Bunun yanı sıra şirket, yüzde sıfır faizli kredi seçeneği ya da bin 137 TL’den başlayan taksit imkanı da veriyor.

Kampanya kapsamında, Peugeot SUV ürün gamında güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve ileri sürüş keyfi sunan Yeni SUV Peugeot 3008, 10 bin TL’ye varan hurda indirimine ek olarak 10 bin TL’ye varan takas desteği ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneği veya 2 bin 43 TL’den başlayan taksitler ile sunuluyor.

Ödüllü PureTech Turbo motoru ile SUV Peugeot 2008, 8 bin TL’ye varan hurda indirimine ek olarak 3 bin 500 TL yaz fırsatı ve ayda bin 771 TL’den başlayan taksitler ile satılıyor.