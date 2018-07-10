FİNANS

Peugeot'dan yaz fırsatı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 22:21 | Son Güncelleme

Şirket, 10 bin TL takas desteği ve 10 bin TL'ye varan hurda teşviki veriyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, geniş ürün gamındaki modellerini, 10 bin TL'ye varan takas indirim fırsatları ve 10 bin TL’ye varan hurda teşvik seçeneğiyle satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimini "En Başarılı Yöneten Marka" ödüllü Peugeot Türkiye, eşsiz tasarımı, benzersiz teknolojik özellikleri ve ödüllü motoru ile üstün sürüş konforu sunan geniş ürün gamındaki modellerini, 10 bin TL'ye varan takas indirim fırsatları ve 10 bin TL’ye varan hurda teşvik seçeneğiyle satıyor.

Bunun yanı sıra şirket, yüzde sıfır faizli kredi seçeneği ya da bin 137 TL’den başlayan taksit imkanı da veriyor.

Kampanya kapsamında, Peugeot SUV ürün gamında güçlü ve özgün karaktere sahip, şık ve farklı tasarımıyla üst düzey teknoloji ve ileri sürüş keyfi sunan Yeni SUV Peugeot 3008, 10 bin TL’ye varan hurda indirimine ek olarak 10 bin TL’ye varan takas desteği ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneği veya 2 bin 43 TL’den başlayan taksitler ile sunuluyor.

Ödüllü PureTech Turbo motoru ile SUV Peugeot 2008, 8 bin TL’ye varan hurda indirimine ek olarak 3 bin 500 TL yaz fırsatı ve ayda bin 771 TL’den başlayan taksitler ile satılıyor.

Performansı ve yeni dış tasarımı ile "boyut atlatan" Yeni SUV Peugeot 5008, 9 bin TL’ye varan yaz fırsatının yanı sıra sıfır faiz veya 2 bin 43 TL’den başlayan taksitler ile sunuluyor.

Hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee, 10 bin TL’ye varan hurda indirimine ek olarak 40 bin TL’ye kadar kredi seçeneği veya yüzde sıfır faiz avantajıyla satılıyor.

Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyan Peugeot 208, 10 bin TL ‘ye varan hurda indirimine ek olarak 7 bin TL yaz fırsatı ve ayda bin 137 TL’den başlayan taksitlerle satılırken, Peugeot 301 de 66 bin 900 TL’den başlayan fiyatının yanı sıra ayda bin 137 TL‘den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.

Sınıfında tek İleri Sürüş Destek Sistemleri ve Peugeot i-Cockpit ile benzersiz sürüş keyfi sunan Yeni Peugeot 308 130 HP EAT6 tam otomatik versiyonları ise 114 bin TL’den başlayan fiyatının yanı sıra ayda 2 bin 125 TL’den başlayan taksitlerle satılıyor.

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