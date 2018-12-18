FİNANS

Peugeot'nun kokpit tasarımına ve bisikletine iki ayrı ödül

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 10:04 | Son Güncelleme

Peugeot tasarımları son olarak Fransız Tasarım Enstitüsü tarafından organize edilen JANUS ödülleri çerçevesinde iki farklı kategoride birincilik kazandı

İSTANBUL (AA) - Peugeot'nun kokpit tasarımı ve bisikleti, Fransız Tasarım Enstitüsü tarafından iki ayrı ödüle layık görüldü.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, tasarımlarıyla ödül almaya devam ediyor. Peugeot tasarımları son olarak Fransız Tasarım Enstitüsü tarafından organize edilen JANUS ödülleri çerçevesinde iki farklı kategoride birincilik kazandı.

Peugeot Design Lab tarafından Beneteau iş birliği ile tasarlanan Sea Drive Concept, JANUS Prospektif Ödülü'ne layık görülürken yine Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan elektrikli katlanabilir bisiklet Peugeot eF01 ise JANUS Endüstri Ödülü'ne değer bulundu.

Peugeot Design Lab tarafından Beneteau iş birliği ile tasarlanan Sea Drive Concept'te Peugeot i-Cockpit® ilham alınırken tasarıma Benetau tarafından geliştirilen Ship Control® entegre edildi. Otomobil ile denizcilik tasarımını harmanlayan Sea Drive Concept denizcilik kokpit tasarımının geleceğini temsil ediyor.

Beneteau Genel Müdürü Luca Brancaleon, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "JANUS Prospektif Ödülü'nü aldığımız için mutlu ve gururluyuz. Beneteau ve Peugeot iş birliği ile denizcilik dünyasına sunmuş olduğumuz mükemmel bir hizmet. İnovasyon iki markanın da DNA'sının bir parçası. Sea Drive Concept®, Beneteau'nun Ship Control® teknolojisi ile Peugeot i-Cockpit®'in ergonomisini mükemmel bir şekilde birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

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- "Bisikleti 100 yılı aşkın süredir inovasyonlarla geliştiriyoruz"

Peugeot Design Lab tarafından tasarlanarak Eylül 2017'de satışa sunulan ve JANUS Endüstri Ödülü'ne layık görülen Peugeot eF01 ise araç kullanıcılarına araçlarını park ettikten sonraki birkaç kilometrede mobil olma imkanı tanıyor.

Otomobilin bagajında veya standart elektrik prizinde şarj edilebilen elektrik destekli katlanan bisiklet 30 kilometreye kadar menzil sunuyor ve saatte 20 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Peugeot Design Lab Müdürü Cathal Loughnane, "Peugeot ilk katlanan bisikletini bir asırdan daha uzun bir süre önce yarattı ve 100 yılı aşkın bir süredir çeşitli inovasyonlarla geliştirmeye devam ediyor. Elektrik desteği ile yenilikçi katlama mekanizmasını birleştiren tasarım kent içi bisiklet deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşıyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
JANUS Ödülleri Peugeot

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