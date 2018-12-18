Peugeot'nun kokpit tasarımına ve bisikletine iki ayrı ödül

İSTANBUL (AA) - Peugeot'nun kokpit tasarımı ve bisikleti, Fransız Tasarım Enstitüsü tarafından iki ayrı ödüle layık görüldü.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, tasarımlarıyla ödül almaya devam ediyor. Peugeot tasarımları son olarak Fransız Tasarım Enstitüsü tarafından organize edilen JANUS ödülleri çerçevesinde iki farklı kategoride birincilik kazandı.

Peugeot Design Lab tarafından Beneteau iş birliği ile tasarlanan Sea Drive Concept, JANUS Prospektif Ödülü'ne layık görülürken yine Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan elektrikli katlanabilir bisiklet Peugeot eF01 ise JANUS Endüstri Ödülü'ne değer bulundu.

Peugeot Design Lab tarafından Beneteau iş birliği ile tasarlanan Sea Drive Concept'te Peugeot i-Cockpit® ilham alınırken tasarıma Benetau tarafından geliştirilen Ship Control® entegre edildi. Otomobil ile denizcilik tasarımını harmanlayan Sea Drive Concept denizcilik kokpit tasarımının geleceğini temsil ediyor.

Beneteau Genel Müdürü Luca Brancaleon, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "JANUS Prospektif Ödülü'nü aldığımız için mutlu ve gururluyuz. Beneteau ve Peugeot iş birliği ile denizcilik dünyasına sunmuş olduğumuz mükemmel bir hizmet. İnovasyon iki markanın da DNA'sının bir parçası. Sea Drive Concept®, Beneteau'nun Ship Control® teknolojisi ile Peugeot i-Cockpit®'in ergonomisini mükemmel bir şekilde birleştiriyor." ifadelerini kullandı.