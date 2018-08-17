Peynir üreticileri Tatvan’da buluşacak

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan 'Bitlis Peynir Fuarı' için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, zenginliklerimizi dünya ile buluşturmamız gerektiğini söyledi.

Tatvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde 1-2 Eylül tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenecek olan 'Bitlis Peynir Fuarı' öncesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, Bitlis İl Kültür Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Emrullah Yurtada ve peynir üreticileri katıldı.

DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan fuarın, Doğu Anadolu’nun peynir üreticilerini, yöresel tatları özleyen ziyaretçilerle buluşturacağını söyledi. Çakay, yerli üreticiyi ve yöresel lezzetleri desteklemek, üreticilerin markalaşma ve pazarlama serüvenine katkı sağlamak amacıyla fuar çerçevesinde, peynir üreticiliği alanında uzman kişilerin düzenlenecek panellerde yer alacağını belirtti. Çakay şöyle konuştu: