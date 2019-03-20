FİNANS

Pfizer Fransız gen tedavisi şirketin yüzde 15 hisse satın aldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Mart (DHA)

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