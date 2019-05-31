FİNANS

Pfizer Yelken Takımı meme kanseri farkındalığı için yelken açtı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 15:29 | Son Güncelleme

Pfizer Yelken Takımı, metastatik meme kanserli kadınlara ve herkese “Umutlar Çiçek Açsın” sloganıyla farkındalık yaratmak amacıyla BAUISC Spring Trophy Bosphorus Sailing Cup'ın son ayağında birinci, genelinde üçüncü oldu.

Pfizer Yelken Takımı meme kanseri farkındalığı için yelken açtı

İstanbul, 31 Mayıs (DHA) - Pfizer Yelken Takımı, metastatik meme kanserli kadınlara ve herkese “Umutlar Çiçek Açsın” sloganıyla farkındalık yaratmak amacıyla BAUISC Spring Trophy Bosphorus Sailing Cup'ın son ayağında birinci, genelinde üçüncü oldu.
Metastatik meme kanseri farkındalığı için yarışan Pfizer Yelken Takımı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü'nün düzenlediği, 6 farklı tarihte 4 etaptan oluşan BAU Spring Trophy’de bu yıl da yerini aldı.
Pfizer Yelken Takımı, 6 Nisan tarihindeki BAU İlkbahar Trofesi’nin ikinci ayağında IRC 3 sınıfı ikincisi olarak tamamladı. Trophy’nin son etabı, “Yılın İlk Boğaz Yarışı” unvanına sahip BAU Bosphorus Sailing Cup ise 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. 4 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Boğazı’nda yapılan IRC 3 sınıfında yarışan takım, üstün bir başarı göstererek yarışmayı birincilikle tamamlamayı başardı.
Pfizer Yelken Takımı’nın hedefi geçtiğimiz yıl olduğu gibi yarışlar vesilesiyle metastatik meme kanseri farkındalığını artırmak ve bu hastalıkla mücadele eden hastalara destek olmak. (Fotoğraflı)

Pfizer Yelken Takımı meme kanseri farkındalığı için yelken açtıPfizer Yelken Takımı meme kanseri farkındalığı için yelken açtı

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