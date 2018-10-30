FİNANS

P&G Türkiye ve Kafkasya’nın yeni İK Direktörü Berna Yener Aksu oldu

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 14:53 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük hızlı tüketim şirketlerinden Procter & Gamble’ın (P&G) Türkiye ve Kafkasya İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Berna Yener Aksu getirildi.   Aksu; bir önceki görevinde Cenevre’de P&G Global Saç Bakım kategorisinde görev alıyordu.  Lise öğrenimini TED Zonguldak Koleji ve sonrasında AFS öğrenci değişim programı ile Berlin UVH Gymnasium’da tamamladıktan sonra, sırasıyla Boğaziçi Üniversitesi, Harvard Extension School ve Adler School of Professional Coaching’te eğitim alan Aksu, profesyonel iş yaşamına 2000 yılında Gillette Türkiye ve Balkanlar İşe Alım ve Eğitim & Gelişim Lideri olarak başladı.

P&G Türkiye ve Kafkasya’nın yeni İK Direktörü Berna Yener Aksu oldu

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Dünyanın en büyük hızlı tüketim şirketlerinden Procter & Gamble’ın (P&G) Türkiye ve Kafkasya İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Berna Yener Aksu getirildi.
Aksu; bir önceki görevinde Cenevre’de P&G Global Saç Bakım kategorisinde görev alıyordu.
Lise öğrenimini TED Zonguldak Koleji ve sonrasında AFS öğrenci değişim programı ile Berlin UVH Gymnasium’da tamamladıktan sonra, sırasıyla Boğaziçi Üniversitesi, Harvard Extension School ve Adler School of Professional Coaching’te eğitim alan Aksu, profesyonel iş yaşamına 2000 yılında Gillette Türkiye ve Balkanlar İşe Alım ve Eğitim & Gelişim Lideri olarak başladı. Bu 18 yıllık süreç içerisinde farklı görev ve üst düzey sorumluluklar üstlenen Aksu, Türkiye P&G Merkez ofisi ve Gebze Fabrikası’ı da dahil olmak üzere İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre’de farklı görevlerde bulundu. (Fotoğraflı)

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