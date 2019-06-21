FİNANS

P&G'nin "Gençlik 100 Yaşında" projesinin kazananları belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 15:27 | Son Güncelleme

Procter & Gamble Türkiye ile Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Gençlik 100 Yaşında" projesinin kazananları açıklandı. Kazanan 19 gence maddi destek sunularak, gelişimlerine katkıda bulunulacak

İSTANBUL (AA) - Procter & Gamble (P&G) Türkiye ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle hayata geçirilen "Gençlik 100 Yaşında" projesinin kazananları açıklandı. Kazanan 19 gence maddi destek sunularak, gelişimlerine katkıda bulunulacak.

P&G'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılı kapsamında TEV iş birliğiyle "Gençlik 100 Yaşında" projesini başlatan şirket, gençlere kendi hayat hikayelerini, hedeflerini ve planlarını paylaşmaları için davette bulunmuştu.

Gençlerin P&G'nin mobil gençlik platformu "Banabak" üzerinden yaptığı video başvurular tamamlanırken, TEV ve her biri kendi alanında örnek olmuş, oyuncu Serenay Sarıkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Dünya çapında ödüllü akıllı telefon uygulamasının danışmanı Duygu Kayaman ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Esra Battaloğlu gibi isimlerden oluşan 17 kişilik jüri ekibi, gençlerden gelen videoları izleyerek bilim, sosyal fayda, spor ve sanat alanlarında desteklenecek 19 genci belirledi.

Projenin kazananları düzenlenen ödül töreniyle açıklanırken, seçilen 19 gence maddi destek sunularak, gelişimlerine katkıda bulunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, söz konusu proje ile 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümünü gençlere destek vererek kutlamalarının önemli olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılını kutlarken, projemizle gençlerimize bir armağan vermek istedik. Çok kısa sürede yüzlerce başvuru oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Jüri üyelerimiz de bu işe gönül verdiler ve zaman ayırdılar. İnanıyorum ki bugün açıklanan 19 isim hem Türkiye'deki hem de dünyadaki gençlere ilham kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, TEV olarak projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını aktararak, "Gençlerin, hayallerini korumak, gerçekleştirebilmeleri için elimizden gelen desteği vermek ve onların hayallerine bir nevi muhafızlık etmek için TEV ve P&G olarak ortak bir projede buluştuk. Kazanan arkadaşlarımızı kutluyorum, hayallerinin sınırlarını zorlayarak çok özel çalışmalarla başvuru yapan tüm gençleri de tebrik ediyorum. Hayal kurmaya ve hayallerinize sahip çıkmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, kazananların isim ve kategorileri şöyle;

Kategori Ad Soyad Sanat Ramazan Ülger Ayşe Uluçay Kerem Ciğerci Nihal Çelik Spor Şeymanur Koca Buse Tosun Buse Başak Haney Tahir Erdemir İpek Öz Bengisu Avcı Boğaç Karatepe Bilim İrfan Yusuf Baysal Berfin Dağ Gizem İncesu Çınay Dilibal Sosyal Fayda Ruken Polat Batuhan Demir Elif Kain Ferhat Babacan

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik 100 Yaşında P&G

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