P&G/Turnaoğlu: Hızı Türkiye organizasyonumuzda bir numaralı şirket hedefi yaptık

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Procter & Gamble Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye’nin küresel organizasyon içinde en hızlı karar veren yapı olduğunu söyledi ve "Hızı Türkiye’de bir numaralı şirket hedefimiz yaptık" dedi.

Ünlü yatırımcı Mark Mobius’un açılış konuşmasını yaptığı, Sabancı Üniversitesi Finansal Mükemmeliyet Merkezi (CEF) Konferansı’nda konuşan Turnaoğlu, "Türkiye’de Özel Sektör ve Geleceğe Giden Yol" adlı panelde şu değerlendirmeleri yaptı:

"1837'de yani birinci sanayi devriminde kurulmuş bir şirket P&G ve bugün dördüncü sanayi devrimine geldik.

"Bunun nedeni de yönetimin hala 'nasıl ayakta kalırız' diye düşünmesidir.

"Biz mum üretirdik. Bir enerji ürünü. Edison ampülü bulunca iş modelini değiştirdik.

"Mum hammaddesiyle ne yapılır diye sorduk, sabun, deterjan…

"Bilgisayar ve iletişimle üçüncü sanayi devriminde daha geniş kitlelere mesajımızı uzattık.

"Beş milyar tüketici şu an müşteerimiz.

"Ama dördüncü sanayi devrimine hazır mıyız? Hazır olmadığımız alanları nasıl değiştiririz? Buna odaklıyız.

"Hızı Türkiye’de bir numaralı şirket hedefimiz yaptık. Karar vermez hızını her sene ölçümlüyoruz.

"P&G globalde en hızlı organizasyon Türkiye’dir. Çünkü piyasa çok volatile ve hızlı bir piyasa. Üç önceliğimizden biri hız.

"Mobilizasyon ve dijitalleşme de yaşam trendlerini değiştiriyor. ŞEhir yaşamı alışveriş alışkanlıklarını etkiliyor.

"Dijitalleşme ile nasıl kitlesel birebir iletişim yapabiliriz diye düşünüyoruz."

