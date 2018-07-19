Philedelphia Fed İmalat Endeksi Temmuz’da 25.7’ye yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - Philedelphia ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan Fed Philedelphia İmalat Sanayi İş Koşulları Endeksi Temmuz’da Haziran’daki 19.9 düzeyinden 25.7’ye yükselerek imalat sektöründeki büyümenin devam ettiğine işaret etti.
Fed Philedelphia’nın Temmuz verilerine göre;
Ankette imalat sektörünün altı aylık beklentilerine ilişkin ise endeksin Temmuz’daki 34.8 düzeyinden 29.0 düzeyine gerilecyeceği öngörüldü.
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