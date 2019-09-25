FİNANS

Philip Morris Alria ile ortaklık görüşmelerini sonlandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 16:24 | Son Güncelleme

ABD’li tütün üreticisi Philip Morris Çarşamba günü Altria Grup ile yaptıkları ortaklık görüşmelerini sonlandırdı.  Philip Morris International'ın CEO'su Andre Calantzopoulos, görüşmelerin, ABD İlaç ve Gıda Yönetimi'nin izin verdiği tek ısıtılmış tütün ürünü olan IQOS adlı ürünü piyasaya sürülmek istenmesi sebebiyle iptal edildiğini belirtti.

İlayda Kılıçay/ İstanbul, 25 Eylül (DHA) - ABD’li tütün üreticisi Philip Morris Çarşamba günü Altria Grup ile yaptıkları ortaklık görüşmelerini sonlandırdı.
Philip Morris International'ın CEO'su Andre Calantzopoulos, görüşmelerin, ABD İlaç ve Gıda Yönetimi'nin izin verdiği tek ısıtılmış tütün ürünü olan IQOS adlı ürünü piyasaya sürülmek istenmesi sebebiyle iptal edildiğini belirtti.
Altria aynı zamanda yan kuruluşu olan Juul Labs CEO'su Kevin Burns'ün yerine Kıdemli Başkan Yardımcısı K.C. Crosthwaite’ı atayacağını açıkladı.

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