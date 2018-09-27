Photokina 2018 Fotoğrafçılık Fuarı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde her iki yılda bir düzenlenen fotoğrafçılık fuarı Photokina, dün sektör temsilcilerine bugün ise ziyaretçilere kapılarını açtı.

Köln fuar merkezinde açılan dünyanın önde gelen fotoğraf ve fotoğrafçılık malzemeleri fuarlarına 66 ülkeden 812 firma katılırken, Türkiye fuarda 4 firmayla temsil ediliyor. Bazı Türk firmaları ise yerleşik olduğu ülke adına fuarda yer alıyor.

Dünyaca ünlü firmaların katıldığı fuarda özellikle yeni model fotoğraf makineleri, objektifler, kameralar, kamera yan ürünleri ve yeni baskı tekniklerinden oluşan son teknolojik ürünler tanıtılıyor.

Konya'da 15 yıldır kamera ekipmanları üreten firmanın yetkilisi Özkan Öz, özellikle son 4 yıldır ihracata ağırlık verdiklerini ve döviz girişini artırmanın sadece şirketlerine değil ülkeye yapılan bir hizmet olduğunu söyledi.

Öz, "Almanya'dan çok fazla müşterimiz vardı o yüzden Avrupa'nın en büyük fuarına katılıp ülkemizi temsil etmek istedik. Türkiye'den katılan ürünler için özellikle Orta Doğu ülkelerden büyük bir sempati var. Teknolojik ürünleri beğeniyorlar ancak çok pahalı geliyor, Çin gibi Uzak Doğu ülkelerin ürünlerinin de çok kalitesiz olduğu biliniyor. Bizim ve avantajımız olduğu için çok büyük bir ilgiyle karşılanıyoruz." dedi.