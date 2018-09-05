"Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi" kurulacak

Bu tesisin Antep fıstığı için çok değerli olduğuna dikkat çeken Bayram, şunları kaydetti:

İhale ve etüt çalışmaları tamamlanan tesisi 2019 yılında hizmete kazandırmayı amaçladıklarını kaydeden Bayram, diğer önemli projelerinin de Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi olduğunu dile getirdi.

GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Fıstık Üreticileri Birliği üyelerinden oluşan heyet, fıstık üretimindeki uygulama farklılıklarını ve işleme tekniklerini yerinde görmek için kente geldi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve TÜBİTAK iş birliğinde Antep fıstığı rekoltesinin artırılması ve daha modern tesislerde işlenerek pazar payının genişletilmesi amacıyla "Pilot Antep Fıstığı İşleme Tesisi" kurulacak.

"İlimizdeki ve bölgemizdeki kırsal kalkınmaya katkı sunacak olan bu tesis, fıstık işlemedeki geleneksel yöntemlerin yerini daha modern teknolojilere bırakmasına ve ürünün kalitesinin daha sağlıklı korunmasına olanak sağlayacak. Teknoloji ve Ar-Ge odaklı hizmet verecek olan pilot tesis, TÜBİTAK iş birliğiyle hayata kazandırılacak. Kurulacak tesisin yeri ve binası borsamız tarafından tahsis edilecek olup, tüm makine ekipman ve cihazlar İPA programı kapsamında TÜBİTAK tarafından temin edilecek."

İranlı heyettekiler de ülkelerinde gerçekleştirilen fıstık üretimi, verim, ihracat ve sulu tarımın sağladığı avantajlar hakkında bilgiler vererek, bu sene kurak hava şartlarından dolayı toplam rekoltede bir düşüş beklediklerini kaydetti.

Fıstığın kendileri için büyük bir geçim kaynağı olduğuna dikkat çeken heyettekiler, fıstığın yüzde 30-40’lık bir kısmının iç piyasaya, geri kalan kısmının ise ihracata ayrıldığını, Gaziantep ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulunarak, fıstık üretimindeki uygulama farklılıklarını ve işleme tekniklerini yerinde gözlemlemek istediklerini sözlerine eklediler.

