Pilotları önce HÜRSİM uçuracak

GÖKSEL YILDIRIM - Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ için simülatörler ve eğitim yardımcıları geliştirilecek.

Hava araçlarında görev alan ve alacak pilotların eğitimlerinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla uçak harekat, manevra ve acil durumların simüle edildiği simülatörlere ihtiyaç giderek artıyor.

Hava Kuvvetlerine hizmet veren ve hizmete girecek uçakların, giderek daha ileri teknolojik teçhizat, makine/motor ve mekanik/elektronik sistemleri bünyesinde barındırması dolayısıyla pilot eğitimlerinin güvenliğinin, verimliliğinin ve maliyet etkinliğinin sağlanması ve artırılması amacıyla simülasyon teknolojilerinden yararlanılıyor.

Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak yakın zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlanacak HÜRKUŞ için simülatörler ve eğitim yardımcıları geliştirilecek.

HÜRKUŞ'ta tekamül ve harbe hazırlığa geçiş eğitimi alacak pilotların simülatörler yardımıyla yeteneklerinin artırılması, daha verimli ve güvenli bir eğitimin çok daha maliyet etkin olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile HAVELSAN arasında Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Simülatörleri ve Uçucu/Bakım Personeli Eğitim Yardımcıları Sözleşmesi imzalandı.