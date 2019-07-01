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PİLOT'un yeni dönem girişimleri belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT'ta 7. dönem başladı - Programın yeni dönemine seçilen 9 ekipten her birine, 125'er bin TL nakit desteğinin yanı sıra Türk Telekom ile iş birliği yapma imkanı sunulacak - Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er: - "PİLOT'un yeni dönemi ile birlikte girişimlere yapacağımız yatırımlar, yıl sonuna kadar toplamda 4 milyon TL'nin üzerine çıkacak"

İSTANBUL(AA) - Türk Telekom'un Türkiye'de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının 7. dönem girişimleri belli oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 9 ekibe, toplamda 1,1 milyon TL nakit desteği ile birlikte Türk Telekom ile iş birliği yapma fırsatı sunulacak.

Türkiye'de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT’un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından geri bildirim alacak. Bu doğrultuda fikirlerini daha da ileri taşıyacak olan girişimler; Türk Telekom’un güçlü teknoloji altyapısının yanı sıra ofis alanı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim desteği gibi imkânlardan faydalanacak.

Türk Telekom ayrıca, ekiplere program süresince ve sonrasında çeşitli mecralarda tanıtım desteği de sağlayacak.

- "Ülkemizde bir girişim kültürü oluşturmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, Türk Telekom'un, teknolojiye yaptığı yatırımlarla inovasyon ve girişimcilik konularına öncülük ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Telekom olarak, ülkemizde bir girişim kültürü oluşturmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Ekonomik yönden daha da güçlü bir Türkiye için özellikle teknoloji girişimlerine destek vermek çok büyük önem taşıyor. Girişimlerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi, yenilikçi iş fikirlerini, müşterilerimizin her geçen gün daha da farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verebilecek katma değerli servislere dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Yeni dönemde PİLOT kapsamında girişimlere yaptıkları yatırım miktarını önemli ölçüde artırdıklarını aktaran Er, programın yeni dönemine seçilen 9 ekipten her birine, 125'er bin TL nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda güçlü bir mentor desteği de sağladıklarını bildirdi.

Er, PİLOT’un yeni dönemi ile birlikte girişimlere yapacağı yatırımların, yıl sonuna kadar toplamda 4 milyon TL’nin üzerine çıkacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Desteklediğimiz girişimlerin yurt dışında adını duyurması ve küresel çapta başarılara imza atmasını istiyoruz. PİLOT’tan bugüne kadar 56 girişimi başarıyla mezun ettik. Bu girişimler, 2018 yılında 280 kişiye istihdam sağladı ve 24 milyon TL’lik ciro elde etti. Mezun olan girişimlerden 17’si yatırım aldı. Türk Telekom olarak destek verdiğimiz girişimlerin böylesi başarılı sonuçlarını görmek bizi çok mutlu ediyor ve Türkiye’nin geleceği için umutlandırıyor. Türk Telekom olarak PİLOT sayesinde teknolojimizle, bilgi birikimimizle, bağlantılarımızla girişimcilere ve ekosisteme destek olmaya devam edeceğiz."

- Yeni dönem PİLOT girişimleri

Verilen bilgiye göre, yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası B2Metric AI, Blok-Z, Efilli, GameSight, Monday Hero, Pabbler, Piple, Robomotion ve Shopi programa katılmaya hak kazanan girişimler olarak belirlendi.

Program boyunca ekipler, Türk Telekom’un sunduğu özel imkanlardan yararlanırken bir yandan da alanında uzman profesyonellerden, girişimcilik ekosisteminden başarılı girişimci ve yatırımcılardan ve müşteri görüşmeleri sonucunda müşterilerden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda iş fikirlerini doğrulamak için çalışacak. Programı başarı ile tamamlayan ekipler, geliştirdikleri Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün (MVP) ve iş modelini, seçkin yatırımcıların katılacağı "Demo Günü" etkinliğinde sunacak.

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