Pimco/Ivascyn: Trump'ın eleştrilerine karşın Fed Aralık'ta faiz artırır

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - ABD merkezli fon yönetim şirketi Pimco'nun Yatırım Grubu Yöneticisi Dan Ivascyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönelttiği eleştirilere karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz artırımı kararı almasının büyük olasılık olduğunu söyledi.
Ivascyn, "Fed, Aralık ayında büyük olasılıkla faiz artıracak; çünkü, ABD ekonomisi hala güçlü. Bunun yanı sıra, ılımlı fiyat baskıları ve son dönemdeki piyasa oynaklığı Fed üyelerini endişelendirmek için yeterli değil" dedi.
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