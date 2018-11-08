Pınar Öney Bilsel’e “Women to Watch” ödülü 

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Nestlé Türkiye İçecekler Genel Müdürü Pınar Öney Bilsel, “Women to Watch 2018: Fark Yaratan Kadınlar” ödülleri kapsamında “Pazarlama Lideri” ödülünün sahibi oldu.

Bilsel’e ödül getiren başarıları arasında kahvenin yalnızca sıcak içilebileceği algısının hakim olduğu bir dönemde Nescafé Xpress ile içime hazır soğuk kahve kategorisinin Türkiye’ye tanıtılması, yaygınlaşması ve geniş kitleler tarafından benimsenmesinde oynadığı önemli liderlik rolü yer aldı.

Daha sonra Nescafé 3ü1 Arada’nın dağınık ve birbirinden kopuk iletişim çalışmalarını tek bir platformda bir araya getirerek markanın iletişiminde satışlara da yansıyan önemli bir başarıya imza attı.

Ayrıca Nescafé’nin doğal bir içecek olduğunu anlatmak üzere yetiştiği kahve ağacından başlayan, üretim süreçlerini içeren, bunu yaparken kendi sözcülerini ve kendi mecralarını yaratan bir iletişim stratejisinin oluşturulmasında üstlendiği liderlik de dikkat çekti.

Bu iletişim stratejisi kapsamında Meksika’ya düzenlenen basın gezisine davet edilen Coşkun Aral, “Çekirdekten Fincana Kahvenin Hikayesi” belgeselini çekti.

Böylece Bilsel, hem Türkiye’nin ilk kahve belgeselinin çekiminde hem de Türkiye’de ilk defa bir FMCG markası tarafından markasız bir belgesel yayınlanmasında öncü rol üstlendi.

