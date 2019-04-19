FİNANS

Pinterest hisseleri halka arzının ardından yüzde 28 yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Nisan (DHA)

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