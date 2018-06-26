Pioneering Spirit, TürkAkım'ın ikinci hattının yapımına yeniden başladı

İkinci hattın Münhasır Ekonomik Bölgeler sınırına kadar olan ilk 224 kilometresinin geçen yıl inşa edildiği vurgulanan açıklamada, "Birinci hat ise Nisan 2018’de tamamlanarak Kıyıköy sahiline ulaşmıştı. İki hattın yapımında toplamda bin 161 kilometre, yani inşa edilecek toplam uzunluğun yüzde 62’si tamamlanmıştı. TürkAkım’ın ikinci hattı da Trakya’nın Kıyıköy beldesine doğru ilerleyecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Pioneering Spirit gemisi tarafından Rusya-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırına kadar döşenen ikinci hattın, Karadeniz’de 2 bin 170 metre derinlikten su yüzüne çıkarılmasıyla boru döşeme çalışmalarına bu noktadan devam edildiği belirtildi.

TürkAkım şirketinden yapılan açıklamada, 20 Haziran'da Karadeniz’e giriş yapan Pioneering Spirit gemisinin, boru döşeme donanımının test edilmesi gibi hazırlık çalışmalarının ardından projenin ikinci hattının inşaasına başladığı kaydedildi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

- Pioneering Spirit

TürkAkım'ın ilk hattının derin sulardaki kısmını döşeme çalışmalarını tamamladıktan sonra Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na giden geminin, burada planlı bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilmişti.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi unvanına sahip Pioneering Spirit, geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle montajlanması ve sökülmesi ile çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı.

Tek seferde 2,5 Eyfel Kulesi ağırlığında platformları kaldırabilecek güce sahip gemide, 40 ülkeden 562 kişi görev yapıyor.

