Pırasa ihracatı üreticiyi sevindirdi

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Pırasaya yurt dışından gelen talep İzmir'in Torbalı ilçesindeki üreticileri sevindirdi.

Kışlık sebze üretiminde ülkenin önde gelen merkezleri arasında yer alan İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 bin dekar ekili alanda pırasa hasadı başladı. Soğuk ve yağış nedeniyle güçlükle toplanan pırasalar iç pazarın yanı sıra Almanya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Polonya ve Bulgaristan'a ihraç ediliyor.

Bölgede temmuz-eylül aylarında tarlaya ekilen pırasa, 3-6 ay arasında olgunlaşıyor. Kasım ayında ilk sürgünü alınan pırasa, sökülüp temizlendikten sonra yaklaşık 20 kiloluk balyalar halinde tazyikli suyla yıkanacak havuzlara alınıyor. Tezgaha konulacak hale getirilen pırasa balyaları duruma göre pazara ya da soğuk hava depolarına gönderiliyor. İhraç edilecek olan pırasalar ise istenilen boy uzunluğuna göre kesilip temizlendikten sonra kasalanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 2017 verilerine göre, geçen yıl 36 bin ton pırasanın elde edildiği Torbalı'da bu yıl ekim alanının genişlemesiyle rekoltede önemli artış bekleniyor.