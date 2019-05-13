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Pirelli Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander oldu

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Lale Cander, 11 Nisan tarihi itibarıyla Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.

Pirelli Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander oldu

İstanbul, 13 Mayıs (DHA) - Lale Cander, 11 Nisan tarihi itibarıyla Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.
Türkiye’de 60 yıllık üretim geçmişi bulunan lastik üreticisi Pirelli Otomobil Lastikleri’nin genel kurulu sonunda, şirketin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Lale Cander seçildi.
Ayrıca Alberto Pirelli, Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini ve Pirelli Türkiye CFO’su Muratcan Akyıl da Yönetim Kurulu Başkan vekilleri olarak seçildi. (Fotoğraflı)

Pirelli Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander olduPirelli Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander olduPirelli Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander oldu

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