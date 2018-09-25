Pişen toprak 5 bin kişiye ekmek kapısı oluyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Tosya ilçesi, pirinç, ahşap, kapı ve tuğla üretimi ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
Özellikle ahşap ve kapı dendiği zaman ilk akla gelen ilçelerden 29 bin 100 nüfuslu Tosya, inşaat sektörünün olmazsa olmazlarından tuğla üretimiyle de ön plana çıkıyor.
İlçede bulunan 8 fabrikada yılda yaklaşık 120 milyon tuğla üretiliyor. Tuğlalar bölge illerinin yanı sıra ülkenin birçok noktasına gönderiliyor.
Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, AA muhabirine, Tosya'da ağır sanayinin oldukça gelişmiş olduğunu söyledi.
Tosya'da çok çeşitli sanayi kollarının olduğunu belirten Şahin, "İlçemizde 5 sanayi bölgemiz var. Türkiye'nin dört bir yanı başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ahşap kapı gönderiyoruz. Buna bağlı olarak benzer bir sektör olan tuğla üretiminde de ilçemiz önemli bir yerde. İlçemizde bulunan 8 fabrikada üretilen tuğlalar ülkemizin birçok iline gönderiliyor." dedi.
Tuğla fabrikalarının önemli bir istihdam kapısı olduğunu vurgulayan Şahin, "Tuğla fabrikalarında insanlar genelde ailece çalışıyor. İlçe genelinde yaklaşık bin kişi tuğla fabrikalarında istihdam ediliyor. Sekiz fabrikada yıllık 120 milyon civarında tuğla üretiliyor. Kışın çok şiddetli geçtiği dönemlerde üretim yapılmıyor. Bu dönemlerde de ocakların bakımı yapılıyor." diye konuştu.
Şahin, belediye olarak ilçede sanayinin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
- "Bu sanayi kuruluşu önemli bir istihdam kaynağı"
Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi de ilçenin sanayi açısından bölgenin parlayan yıldızı olduğuna işaret etti.
Tosya'nın, sanayisiyle kendisinden söz ettiren bir ilçe olduğunu belirten Ekşi, şöyle devam etti:
"Tuğla sektörü ilçede gelişmiş sektörlerin başında geliyor. Üretilen tuğlalar Batı Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'ne pazarlanıyor. Bu sanayi kuruluşu önemli bir istihdam kaynağı. Çevre illerden gelip bu alanda çalışanlar oluyor."
Tuğla üretiminin bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını anlatan Ekşi, "İlçemizdeki en büyük sanayi kolu ahşap. Ahşap sektöründe yaklaşık 5 bin kişi istihdam ediliyor. Ahşaptan sonraki sektörlerden biri de tuğla üretimi. Fabrikalarda yaklaşık bin kişi istihdam ediliyor. Aileleriyle birlikte bu sayı 4 bin kişiye ulaşıyor. Yan sektörleri de üzerine eklediğimizde yaklaşık 5 bin kişi tuğla sektöründen ekmek yemekte. Tuğla sektörünün katma değer açısından ilçemize büyük katkıları var." dedi.
Tuğla fabrikası çalışanlarından Sinan Büyük ise bölme ve baca tuğlaları ürettiklerini anlattı.
Ham maddenin Tosya'dan çıktığını belirten Büyük, şunları kaydetti:
"Kil ve topraktan oluşan ham madde kamyonlarla getirildikten sonra çamur haline dönüştürülüyor. Kalıplarla tuğla şekline dönüştürdüğümüz çamur dinlenmesi için 2-3 gün bekletiliyor. Dinlendirildikten sonra dev fırınlara yerleştiriliyor. Yüksek ateşle fırınlarda pişirilen tuğlalar daha sonra soğuması için bekletiliyor. Soğuduktan sonra paketlenip satışa sunuluyor."
Tuğlanın önemli bir inşaat malzemesi olduğunu vurgulayan Büyük, "İstanbul, Karabük, Bolu, Çankırı ve Düzce başta olmak üzere bölgeye yoğun olarak tuğla satıyoruz. Fabrikamızda yılda yaklaşık 20 milyon tuğla üretiliyor." diye konuştu.
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