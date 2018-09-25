Pişen toprak 5 bin kişiye ekmek kapısı oluyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Tosya ilçesi, pirinç, ahşap, kapı ve tuğla üretimi ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Özellikle ahşap ve kapı dendiği zaman ilk akla gelen ilçelerden 29 bin 100 nüfuslu Tosya, inşaat sektörünün olmazsa olmazlarından tuğla üretimiyle de ön plana çıkıyor.

İlçede bulunan 8 fabrikada yılda yaklaşık 120 milyon tuğla üretiliyor. Tuğlalar bölge illerinin yanı sıra ülkenin birçok noktasına gönderiliyor.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, AA muhabirine, Tosya'da ağır sanayinin oldukça gelişmiş olduğunu söyledi.

Tosya'da çok çeşitli sanayi kollarının olduğunu belirten Şahin, "İlçemizde 5 sanayi bölgemiz var. Türkiye'nin dört bir yanı başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ahşap kapı gönderiyoruz. Buna bağlı olarak benzer bir sektör olan tuğla üretiminde de ilçemiz önemli bir yerde. İlçemizde bulunan 8 fabrikada üretilen tuğlalar ülkemizin birçok iline gönderiliyor." dedi.

Tuğla fabrikalarının önemli bir istihdam kapısı olduğunu vurgulayan Şahin, "Tuğla fabrikalarında insanlar genelde ailece çalışıyor. İlçe genelinde yaklaşık bin kişi tuğla fabrikalarında istihdam ediliyor. Sekiz fabrikada yıllık 120 milyon civarında tuğla üretiliyor. Kışın çok şiddetli geçtiği dönemlerde üretim yapılmıyor. Bu dönemlerde de ocakların bakımı yapılıyor." diye konuştu.