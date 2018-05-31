FİNANS

Pistlerin "Turbo"su yılda 2,7 milyon kazandıracak

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi bu yıl aygır kadrosuna dahil ettiği efsane Arap yarış atlarından Turbo'dan yıllık 2,7 milyon lira gelir elde edecek - İşletmenin Atçılık Şube Şefi Eren Karabulut: - "Turbo'nun sperma bedelini 30 bin lira olarak belirledik. Turbo için yıllık 90 baş kısrak kontenjanı ayırdık"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Pistlerin efsane safkan Arap atlarından Turbo, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi tarafından bu yıl aygır kadrosuna dahil edildi.

Yılda 2,7 milyon lira gelir getirmesi beklenen Turbo, pistlere yeni şampiyon atları kazandırmak için görev yapacak.

Turbo, 2008 yılında Ankara'da yaptığı ilk koşusunda rakiplerini açık ara geride bırakarak birçok yarışseverin dikkatini çekti. İki yıllık yarış hayatına birçok başarı sığdıran Turbo, bugüne kadar koştuğu 31 yarışta 28 kez birincilik elde etti.

Annesi Gülbanaz ve babası Rikardo'nun genlerini taşıyan Turbo, 30 Ekim 2010'daki Cumhuriyet Kupası Koşusu ile son kez yarışseverlerin huzuruna çıktı. Sakatlığı yüzünden bir daha pistlere dönemeyen Turbo, 2 yıllık yarış kariyerinde sahibine 3,7 milyon lira kazandırdı.

Damızlık aygır Turbo'yu bünyesine katan Anadolu Tarım İşletmesi, efsane Arap atından kısrak aşımıyla yılda 2,7 milyon lira kazanç sağlamayı planlıyor.

- "Turbo için 90 baş kısrak kontenjanı ayırdık"

İşletmenin Atçılık Şube Şefi Eren Karabulut, AA muhabirine, işletmenin aygır tavlasında Ayabakan, Altaha, Tamerinoğlu, Orçun, Hızlıtay, Araslı, Şövalye ve Halid gibi her biri birbirinden değerli şampiyon aygırların bulunduğunu belirterek, bu yıl da Turbo'yu damızlık aygır kadrolarına kattıklarını vurguladı.

Turbo'yu özel bir işletmeden aldıklarını ifade eden Karabulut, şöyle konuştu:

"Turbo'nun kendisi gibi şampiyon olan tayları var. Turbo'nun sperma bedelini 30 bin lira olarak belirledik. Turbo için yıllık 90 baş kısrak kontenjanı ayırdık. Bizdeki iyi kısraklarla da daha iyi tayların yarış dünyasına kazandırılacağına eminiz. Kısrakların tohumlanması bu yıl yapılacak. Anadolu Tarım İşletmesi kısraklarından ilk Turbo yavrusu, 2019 yılında doğacak. İşletmemiz bünyesinde doğan Turbo tayları 2023 yılında pistlerde olacak."

Karabulut, Turbo'nun dışında Tamerinoğlu ve Altaha'nın sperma bedelini 30 bin lira, Ayabakan'ın ise 20 bin lira olarak belirlediklerini belirterek, diğer aygırları için de 8 ila 10 bin lira arası bedele sperma satışı yapacaklarını söyledi.

Şampiyon aygırlar ile kısrak çekimi yaptırmak isteyen at sahiplerinin dilekçeyle Anadolu Tarım İşletmesine başvuru yapabileceklerine de değinen Karabulut, kontenjan dahilinde başvuruları kabul edeceklerini sözlerini ekledi.

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