Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 26 milyar 1,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 40 milyar 762,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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