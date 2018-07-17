Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 33 milyar 825,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 36 milyar 199,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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