Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 18 milyar 289,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 37 milyar 423,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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