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Piyasa güne artı rezervle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 10:18 | Son Güncelleme

Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 32 milyar 986,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 35 milyar 969,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
artı rezerv piyasalar TCMB

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