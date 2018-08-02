FİNANS

Piyasa güne artı rezervle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 13 milyar 495,5 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 40 milyar 1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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