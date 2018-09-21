Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 7 milyar 706,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 15,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları
Google'a 93 milyon lira para cezası
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan canlı yayında önemli açıklamalar
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum