Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 6 milyar 938,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 44 milyar 546,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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