Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 23 milyar 217,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 44 milyar 330,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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