Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 11 milyar 763,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 30 milyar 285,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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