FİNANS

Piyasa güne artı rezervle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 23 milyar 148,4 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 31 milyar 855,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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