Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 42 milyar 591,2 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 42 milyar 264 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı
Motorine 25 kuruş indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu
SEAT Leon, yenilendi
Elektrikli araçların lideri
Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum