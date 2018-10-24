Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 31 milyar 213,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 39 milyar 705,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor
Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor
BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Audi e-tron teslimatları gecikecek
Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum