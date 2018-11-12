Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 31 milyar 588,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 30 milyar 76,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Dolar ne kadar? (12 Kasım dolar yorumları)
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...
Alibaba 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı! Bekarlar Günü'nde kendi rekorunu kırdı
MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak
Çorum'da 2.7 milyon tonluk bakır rezervi bulundu
Toyota orta vadede Avrupa’da rakipsiz görünüyor!
20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu
VW, Transporter'ı Ford Otosan fabrikasında üretmeyi hedefliyor
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum