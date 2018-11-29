FİNANS

Piyasa, güne artı rezervle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

Piyasa, güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 9 milyar 500,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 37 milyar 6,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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