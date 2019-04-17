FİNANS

Piyasa güne artı rezervle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 1 milyar 934,8 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 18 milyar 101,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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