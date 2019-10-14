FİNANS

Piyasa güne artı rezervle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 15 milyar 254,4 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 21 milyar 241,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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