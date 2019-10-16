FİNANS

Piyasa güne artı rezervle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 17 milyar 151,6 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 467 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

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