FİNANS

Piyasa güne artı rezervle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

Piyasa güne artı rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 3 milyar 538,5 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 15 milyar 332,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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Rezerv TCMB

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