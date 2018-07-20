Piyasa güne eksi rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 19 milyar 401,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 35 milyar 775,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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