Piyasa güne eksi rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 108 milyar 598,1 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 49 milyar 119,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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