Piyasa güne eksi rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 125 milyar 408 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 49 milyar 834,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Bakan Albayrak uyardı: Dünya kendini korumalı
Dolarda kritik zirve öncesi düşüş
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Dolar ne kadar? 7 Eylül dolar yorumları
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum