Piyasa güne eksi rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 35 milyar 393,9 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 40,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Dünya devi Amazon, Türkiye'de resmen açıldı!
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları
Merkez Bankası'ndan döviz kararı!
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum