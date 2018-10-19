FİNANS

Piyasa güne eksi rezervle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

Piyasa güne eksi rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 29 milyar 811,4 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 664,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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