Piyasa güne eksi rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 44 milyar 361,8 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 33 milyar 506,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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