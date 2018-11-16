FİNANS

Piyasa güne eksi rezervle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 10:09 | Son Güncelleme

Piyasa güne eksi rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 55 milyar 457,3 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 33 milyar 228,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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