FİNANS

Piyasa güne eksi rezervle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Piyasa güne eksi rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 23 milyar 976 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 35 milyar 433,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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