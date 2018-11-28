FİNANS

Piyasa yapıcılığı yeterlilik kriterleri açıklandı

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 22:31 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı: - "2019 yılı başında piyasa yapıcılığı sistemine yeni dahil olmak isteyen bankaların 7 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı başvurmaları gerekmektedir"

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2019 yılı başında, piyasa yapıcılığı sistemine yeni dahil olmak isteyen bankaların 7 Aralık'a kadar başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, piyasa yapıcılığı sisteminin uygulama usul ve esaslarını belirleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2019 yılı için revize edildi.

Bu kapsamda, 2019 yılında sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar ile mevcut piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan bankalar 7 Aralık 2018'e kadar Bakanlığa yazılı olarak başvuracak.

- 2019 yılı piyasa yapıcılığı kriterleri

Piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan ve 2019'da sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için belirlenmiş yeterlilik kriterleri şöyle:

"Piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) sunulmuş olan en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında olmaması gerekiyor. Üçer aylık piyasa yapıcılığı dönemleri kapsamında başvuru yapmak isteyen bankaların kriter değerlendirme dönemlerinde, birincil piyasada gerçekleştirilen devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 1,20 milyar liranın altında olmaması, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile Borsa İstanbul'a tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarının 6 milyar liranın altında olmaması gerekmektedir."

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştuGıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu
İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdıİnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı piyasa yapıcılığı yeterlilik kriterleri

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

143 yıllık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

143 yıllık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

SGK'dan vatandaşa 30 Kasım uyarısı

SGK'dan vatandaşa 30 Kasım uyarısı

Üç kuşaktır 'boza' ve 'helva' tattırıyorlar

Üç kuşaktır 'boza' ve 'helva' tattırıyorlar

Milli Piyango yılbaşı biletleri yarın satışa sunulacak

Milli Piyango yılbaşı biletleri yarın satışa sunulacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

Gıda sektörünün devleri Bursalı firmalarla buluştu

İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı

İnternetten kartlı ödemeler alışveriş haftasında 975 milyon lira ile rekor kırdı

Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı

Dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech Eurasia açıldı

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Asırlık projede 2,5 saatlik yol 1 saat 10 dakikaya düştü

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.