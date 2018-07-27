Piyasalar ABD büyüme verisini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda hafta boyunca hakim olan dalgalı seyrin bugüne de taşındığı görülürken, bugün ABD'de açıklanacak 2. çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) ticaretin önündeki engelleri hafifletmek için müzakerede bulunma konusunda anlaşması, dün küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Buna karşın ABD'de açıklanan şirket bilançoları ve verilerin karışık bir görünüm ortaya koyması ile piyasalarda hafta geneline yayılan karışık seyir bugüne de taşındı.

Dün Facebook'un hisseleri, şirketin 2. çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 20'ye yakın değer kaybederken, şirketin piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi. Söz konusu gelişmeyle Facebook öncülüğünde ABD'li teknoloji şirketlerinde düşüş yaşandı. Öte yandan dün ABD'de açıklanan verilerden haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artışa karşın, dayanıklı tüketim malı siparişlerinde pozitif bir görünüm ortaya konuldu. Gelişmeler sonrasında New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,44 artarken, Standard & Poor's 500 Endeksinde yüzde 0,3'lük ve Nasdaq Teknoloji Endeksinde yüzde 1,01'lik düşüş yaşandı.