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Piyasalar ABD büyüme verisini bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 09:20 | Son Güncelleme

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 94.817,26 puandan tamamladı - Dolar/TL ise dün yüzde 2'ye akın artışla günü 4,8689 seviyelerinden tamamlamasının ardından bugün 4,85 seviyelerinde denge buldu

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda hafta boyunca hakim olan dalgalı seyrin bugüne de taşındığı görülürken, bugün ABD'de açıklanacak 2. çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) ticaretin önündeki engelleri hafifletmek için müzakerede bulunma konusunda anlaşması, dün küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Buna karşın ABD'de açıklanan şirket bilançoları ve verilerin karışık bir görünüm ortaya koyması ile piyasalarda hafta geneline yayılan karışık seyir bugüne de taşındı.

Dün Facebook'un hisseleri, şirketin 2. çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 20'ye yakın değer kaybederken, şirketin piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi. Söz konusu gelişmeyle Facebook öncülüğünde ABD'li teknoloji şirketlerinde düşüş yaşandı. Öte yandan dün ABD'de açıklanan verilerden haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artışa karşın, dayanıklı tüketim malı siparişlerinde pozitif bir görünüm ortaya konuldu. Gelişmeler sonrasında New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,44 artarken, Standard & Poor's 500 Endeksinde yüzde 0,3'lük ve Nasdaq Teknoloji Endeksinde yüzde 1,01'lik düşüş yaşandı.

Dolar endeksi dün yüzde 0,4 artarak günü 94,750 seviyesinden tamamlamasının ardından bugün yatay seyrediyor. ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri ise son dönemdeki yukarı yönlü seyrini sürdürerek bugün yüzde 2,9876 ile 13 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 2,97 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD'de bugün piyasaların odağında 2. çeyrek büyüme verisinin yer aldığını belirterek, ticarete ilişkin gelişmelerin yanı sıra tahvil faizlerindeki seyrin de yakından izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Avrupa tarafında dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını sabit tutarken, parasal genişleme programında da değişiklik yapmadı. ECB Başkanı Mario Draghi, karar sonrasında yaptığı açıklamada, enflasyon görünümündeki belirsizliklerin azaldığını belirterek, enflasyonun yıl sonuna kadar toparlanacağını ve orta vadede kademeli olarak artacağını söyledi.

ECB'den sürpriz bir karar çıkmaması ve ticarete ilişkin endişelerin yatışmasıyla Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,83, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,7 değer kaybederek 1,1642 seviyelerine gerilemesi sonrasında bugün yatay seyrediyor.

Analistler, ECB'nin haziran toplantısında ortaya koyduğu "parasal genişleme yıl sonunda tamamlanacak ve faizler 2019 yazına kadar artırılmayacak" sözle yönlendirmesinin korunduğunu, enflasyon konusunda ise iyimser bir tablo ortaya konulduğunu bildirdi. Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğuna dikkati çeken analistler, ECB profesyonel tahminciler anketinin izleneceğini ifade etti.

Asya tarafında Çin yuanının dolar karşısındaki zayıflamasına ilişkin endişeler sürerken, kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 geriledi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,03 yükseldi.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 94.817,26 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 2'ye akın artışla günü 4,8689 seviyelerinden tamamlamasının ardından bugün 4,85 seviyelerinde denge buldu.

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çinli finans kuruluşlarından enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, piyasa açılışında kredi paketinin yansımalarının görülebileceğini söyledi. Döviz kurlarındaki hareketin de yakından izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 ve 92.600 seviyelerinin destek, 96.500 puanın ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2017 yılına ilişkin hanehalkı tüketim harcaması

10.00 Türkiye, haziran uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

11.00 Avro Bölgesi, ECB profesyonel tahminciler anketi

15.30 ABD, 2. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, temmuz Michigan Üniversitesi Güven Endeksi

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